Pronto un quinquennale per lui all’Olympiacos, manca intesa con il Napoli

Secondo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.it, Kostas Manolas ha intenzione di lasciare Napoli per tornare in Grecia. Il centrale, come si legge, ha chiesto la cessione: vuole tornare a casa e l’Olympiacos è pronto a pagare l’ingaggio. L’Olympiacos ha mostrato un forte interesse per il difensore e ha offerto a Manolas lo stesso stipendio percepito a Napoli: 4 milioni netti a stagione. Pronto un quinquennale. Al momento manca l’intesa con il Napoli.

Fonte: calciomercato.it