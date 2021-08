Prendendo Insigne a gennaio, l’Inter risparmierebbe tanti soldi

Ancora nulla è deciso, ancora nulla all’orizzonte per quel che riguarda la questione Insigne-rinnovo. Intanto però l’Inter non molla la presa, ed oggi il Corriere dello Sport fa il punto su quanto risparmierebbe il club milanese nel prendere Insigne a gennaio, a parametro zero. “In questa storia le strategie finiranno per confondere, inevitabilmente, le idee: resta quella scappatoia, niente male in termini economici per l’Inter, di promettersi ad Insigne sin dal primo gennaio con sette milioni alla firma e il quadriennale da sei, significherebbe comunque risparmiare rispetto ai quindici ipotizzati come spesa attuale e, chiaramente, ai trenta, che sembrano la soglia minima per accedere a casa di Adl e cominciare a dialogare”.