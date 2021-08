Napoli: rosa, rigoristi, statistiche. La guida sulla Serie A 2021-2022

Si legge su Sky sport.24

Dopo l’amaro epilogo della passata stagione, il Napoli si appresta a cominciare la nuova era targata Spalletti. La rosa, ricca di elementi di qualità, è praticamente invariata rispetto allo scorso anno, ma c’è da risolvere la questione rinnovo legata a Insigne. Rigorista, maglie, i più preziosi e il calendario: tutto quello che c’è da sapere sugli azzurri.Il ricordo della scorsa stagione lascia ancora l’amaro in bocca ai tifosi del Napoli. Un campionato di alti e bassi, complicato dai difficili rapporti tra Gattuso e il presidente De Laurentiis. La squadra parte bene e diverte, ma va in calando tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ripresa la strada giusta, gli azzurri sono a un passo dal tornare in Champions, prima che si concretizzi il peggio: all’ultima giornata arriva un deludente pari contro il Verona che vale il 5° posto finale.

ACQUISTI

Matteo Politano (a, Inter): riscatto 19 mln

CESSIONI

Eugenio D’Ursi (a, Pescara): prestito

Franco Ferrari (a, Pescara): prestito

Leonardo Candellone (a, Sudtirol): prestito

Sebastiano Luperto (d, Empoli): prestito

Alessio Zerbin (a, Frosinone): prestito

Michael Folorunsho (c, Pordenone): prestito

Gennaro Tutino (a, Parma): prestito

Amato Ciciretti (a, Pordenone)

Elseid Hysaj (d, Lazio): gratuito

Mario Francesco Prezioso (c, Virtus Francavilla): gratuito

Raffaele Russo (a, Messina): gratuito

Nikola Maksimovic (d): svincolato

Luigi D’Ignazio (d): svincolato

Alberto Senese (d): svincolato

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

L’ALLENATORE: LUCIANO SPALLETTI

Rivoluzione in panchina per il Napoli, unica vera novità rispetto alla scorsa stagione. Per l’allenatore di Certaldo l’opportunità di ripartire dopo aver riportato l’Inter in Champions ed essere rimasto due anni fermo. Gioco rapido e verticale, la carriera di Spalletti comincia tra Empoli, Samp e Venezia, poi conduce l’Udinese in Champions e arriva la prima grande chance alla Roma. Quattro anni insieme, poi l’avventura estera allo Zenit e il ritorno in giallorosso: le frizioni con Totti contribuiscono a chiudere subito il rapporto

IL CAPITANO: LORENZO INSIGNE

Il giocatore con la fascia al braccio è anche quello più in bilico. Contratto in scadenza nel 2022, le trattative per il rinnovo vanno per le lunghe e lasciano spazio a un possibile addio. L’attaccante, fresco campione d’Europa, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e dopo i prestiti con Cavese, Foggia e Pescara, veste ininterrottamente la maglia azzurra dal 2012: da allora 109 gol e 85 assist in 397 presenze.

I GIOCATORI PIÙ PREZIOSI: PIOTR ZIELINSKI e VICTOR OSIMHEN

Spalletti può contare senza dubbio su una rosa competitiva, con giocatori giovani e di qualità che farebbero le fortune di qualunque. È cresciuto tantissimo Piotr Zielinski, l’anno scorso autore di 10 gol e 13 assist in tutte le competizioni, così come è pronto a esplodere il talento di Victor Osimhen, sfortunato nella sua stagione d’esordio ma che ha già fatto intravedere il suo enorme potenziale. Per entrambi la valutazione di mercato secondo Transfermarkt è di 50 milioni di euro a testa.

IL RIGORISTA: LORENZO INSIGNE

Il capitano è anche lo specialista del Napoli dal dischetto. L’anno scorso ha fallito uno dei rigori più importanti, quello in Supercoppa Italiana, mentre in campionato è stato quasi infallibile: 7 trasformazioni su 8 che porta il suo totale in carriera a 30 penalty segnati su 36 tentativi complessivi.

LO STADIO: DIEGO ARMANDO MARADONA

L’impianto sorge a Fuorigrotta, su progetto dell’architetto Cocchia, e fu costruito negli anni ’50. All’epoca rappresentava lo stadio più grande d’Italia, con i suoi quasi 90 mila spettatori mentre dopo le varie ristrutturazioni oggi arriva ad ospitarne quasi 55 mila. Conosciuto in passato col nome di San Paolo, dallo scorso dicembre è stato intitolato alla memoria del più grande giocatore della storia del Napoli e probabilmente del calcio intero, Diego Armando Maradona.

IL CALENDARIO DEL GIRONE D’ANDATA

Napoli-Venezia Genoa-Napoli Napoli-Juventus Udinese-Napoli Sampdoria-Napoli Napoli-Cagliari Fiorentina-Napoli Napoli-Torino Roma-Napoli Napoli-Bologna Salernitana-Napoli Napoli-Verona Inter-Napoli Napoli-Lazio Sassuolo-Napoli Napoli-Atalanta Napoli-Empoli Milan-Napoli Napoli-Spezia

