Napoli-Emerson Palmieri, ora si può procedere all’ “operazione” Bakayoko

Nella giornata di ieri si sono fatti passi importanti per la questione Emerson Palmieri, dove ieri il Chelsea ha esercitato l’opzione rinnovo fino al 2023. Questo significa che ora il terzino sinistro italo-brasiliano può andare in prestito, come fu fatto l’anno scorso con Bakayoko. Dalla Francia spingerebbe il Lione per il laterale mancino, ma le parole di Emerson Palmieri spingono verso l’azzurro: «Sapere dell’interesse del Napoli fa piacere: è un grande club. E sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea. Spalletti? A Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto. Per il mio futuro sceglierò l’opzione che riterrò migliore, ho ancora un po’ di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato”. Quando c’è l’amicizia si può fare tutto, ora c’è solo da attendere l’affondo definitivo, Lione permettendo ovviamente.

La Redazione