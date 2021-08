Juan Jesus-Mustafi insieme, ma ad una condizione

Il mercato del Napoli può essere ad una svolta, per quanto riguarda quello in entrata, soprattutto dopo la giornata di ieri. Il club azzurro avrebbe individuato negli svincolati Juan Jesus e Mustafi due affari low-cost per la difesa. Al momento è previsto un solo di questi arrivi, per quanto riguarda il secondo (Mustafi), si attende se dovesse accettare l’ingaggio offerto dai partenopei. In alternativa potrebbe arrivare l’ex di Roma e Inter, che già conosce Spalletti. Ci sarebbe l’opzione dell’arrivo di entrambi, ma questo è legato da Manolas. Il giocatore non gli dispiacerebbe di tornare in Grecia, dove lo aspetta l’Olimpiacos, ma è chiaro che i club dovranno trovare l’intesa sul prezzo, per l’ingaggio (4,2 milioni) eventualmente non sarebbe un problema, se ne parlerebbe con il diretto interessato.

La Redazione