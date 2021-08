Insigne-AdL, il vero faccia a faccia avverrà presto

La questione rinnovo di Insigne, non è mai stato affrontato di petto tra il presidente De Laurentiis e Insigne, ma tra il so agente, Giuntoli, Edo De Laurentiis e Chiavelli. Sono state in quella giornata di Rivisondoli schermaglie come succede quando c’è da trattare. Di questi tempi è nella norma che il capitano e il suo procuratore ascoltano diverse sirene, fa parte del gioco. Il vero faccia a faccia avverrà dopo la sfida contro il Venezia, quando il patron dei partenopei sarà già in città per assistere al match contro i lagunari. E’ ovvio che oggi il Napoli non ha alcuna intenzione di vendere Insigne, tranne che non ci sia un’offerta irrinunciabile, che ad oggi non c’è stata da parte di nessuno. Dalla prossima settimana tutto può accadere, anche che ci possa essere il colpo di scena del rinnovo. Con AdL del resto tutto può accadere, come con Mertens un paio di stagioni fa, ma guardarsi negli occhi sarebbe un passo in avanti per capire le reali intenzioni del capitano per adesso ma soprattutto per il futuro.

La Redazione