Il Napoli accelera per Youssouf. Arriva dallo stesso club di Ghoulam

Il mercato in entrata del Napoli pare voglia fare qualche mossa, anche perchè i tempi stringono, e le esigenze ci sono. Come quella di prendere un centrocampista, ed a proposito di questo, pare ci sia un’accelerata per Zaydou Youssouf del Saint-Etienne. “Il Napoli comincia a fare qualche passo nella direzione degli acquisti in questo finale di mercato estivo: il club azzurro ha infatti in queste ore chiesto Zaydou Youssouf al Saint-Etienne. Calciatore francese nato a Bordeaux nel 1999, Youssouf si è fatto conoscere in Francia proprio con la maglia dei Girondini prima di passare al Saint-Etienne del 2019. Con il club biancoverde – dal quale arrivò Ghoulam nel 2014 – il Napoli ha ottimi rapporti di mercato e adesso si attende una risposta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri si sono mossi per il 22enne mediano francese che nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze tra Ligue 1 e Coppa nazionale. Youssouf può giocare in qualsiasi ruolo della mediana – il Saint-Etienne variava alternando il 4-4-2 al 4-3-3 nello scorso anno – e ha già giocato da titolare nelle prime due uscite dei suoi in questo avvio di stagione”. IlMattino.it