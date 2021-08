Il mercato del Napoli si può sbloccare in queste ore e non è escluso che possa chiudere una trattativa nelle prossine ore oppure giorni. Il collega de “Il Roma” Giovanni Scotto aggiorna in tempo reale. “Il #Napoli si accontenta di uno svincolato e ingaggia #JuanJesus (ex Roma) per la difesa”.

La Redazione