Arturo Di Napoli, ex Azzurro: “…Il Napoli? Se non fa stravolgimenti…”

A “Maracanà”, Arturo Di Napoli, ex calciatore, ora tecnico:

“Si chiacchiera molto di questo problema Insigne, ma credo meriti le giuste attenzioni. Ha vinto un Europeo da protagonista ma lo è stato anche al Napoli. I tifosi meritano la sua riconferma e spero che il presidente trovi l’accordo. E’ il giocatore ideale per Spalletti, per le sue idee tattiche. Portarlo a scadenza non è un bene né per il giocatore, né per Spalletti, né per il club. Andrebbero via troppe energie mentali. Credo che la Juventus sia ancora la squadra da battere, per organico, tecnico e tutto quanto. Anche il Napoli, se non fa stravolgimenti, è in linea per vincere il titolo. Così come l’Inter, perché Inzaghi ha fatto grandi cose alla Lazio ed è preparato. L’addio di Lukaku ha rovinato i piani, ma può far bene. Manca un po’ la panchina a queste squadre”.

Fonte: Tmw Radio