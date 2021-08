SERIE C FEMMINILE – Orazzo e Bretis al Pescara

La Pescara Calcio Femminile comunica di aver trovato un accordo sportivo con la calciatrice Enyer Liannys Higuera Bretis.

Attaccante venezuelana classe 2001 proveniente dal Granadilla nella Liga spagnola, Higuera inizia il suo percorso calcistico con il Carlos Marquez F.C. vincendo il suo primo torneo a soli 14 anni. Con l’Estadal si aggiudica il torneo SUB 15 e il titolo di miglior goleadora, l’anno successivo replica con il Patron De Barinas F.C. in Serie Oro venezuelana bissando sia il primo posto in campionato che il titolo di miglior goleadora. Nel 2017 si cimenta nella Serie De Plata SUB16 con la compagine Ilusion Naranja classificandosi al secondo posto in campionato. Diverse le esperienza con la Nazionale venezuelana nei tornei SUB 15, SUB 16 e SUB 17. Da registrare anche l’esperienza in Superliga Femminile con il DVO Tachira F.C. dove si classifica seconda nel torneo SUB 17 conquistando anche il titolo di Maxima Goleadora. Tra i suoi trascorsi anche esperienze internazionali in Argentina, Paraguay e Spagna.

La Pescara Calcio Femminile comunica di aver raggiunto l’accordo sportivo per la prossima stagione 2021 2022 con la calciatrice Claudia Orazzo.

Dal bel castello di Montemagno in provincia di Asti all’isola di Caprera è questo il trascorso di vita di Claudia che inizia a giocare a calcio come centrale difensivo nel San Domenico Savio dove resta per 7 anni consecutivi. Con la stessa società, che nel frattempo cambia il nome in Canelli SDS 1922, nel suo ultimo anno dopo una cavalcata importante partita dal fondo della classifica conquista una promozione in Serie C. Nel suo ultimo anno agonistico è con il Caprera calcio femminile e oggi la nuova avventura in #CasaPescara

Fonte: pescaracalciofemminilee.com