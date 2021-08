Pierpaolo Marino, Udinese: “De Paul? Mai aperta una trattativa col Napoli”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Canale 21, in merito alle voci di un ipotetico arrivo di De Paul al Napoli prima di andare all’Atletico Madrid. “Col Napoli ci sono stati dei tam-tam nel tempo, anche negli anni in cui non l’avevamo ceduto. Però la nostra pretesa era molto più alta rispetto alle aspettative del Napoli, non si è mai aperta una vera trattativa con il club di De Laurentiis”.