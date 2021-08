Palmeri, giornalista: “Spalletti raggiunge sempre il risultato”

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto su linterista.it., ecco le sue parole: “Nel frattempo cresce il Napoli, che ha portato un normalizzatore come Spalletti che l’obiettivo alla portata lo raggiunge sempre, ovvero in questo caso la competitività e il piazzamento Champions; e idem vale per Mourinho, che ha un’abitudine al non disperdere punti che da sempre è la lacuna della Roma. Paradossalmente la corsa dell’Inter può essere sul Milan: perché Roma e Napoli non avranno Champions ad affaticarli, perché il Milan ha un mercato ovviamente incompleto, e perché appunto dovrà pagare lo scotto dell’Europa che conta al mercoledì, e per la prima volta dopo anni”.