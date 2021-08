Napoli, si decide il futuro di Gianluca Gaetano: anche il Crotone lo chiede in prestito

È uno dei rebus di fine agosto, dopo un’estate non proprio da protagonista e un futuro da scrivere. Dove giocherà Gianluca Gaetano? Il napoletano classe 2000 ha vissuto l’ultima stagione a Cremona e proprio la Cremonese è stata la prima squadra a chiederlo nuovamente in prestito al Napoli, all’inizio di questa lunga estate di preparazione. Come riportato da Sky, però, nelle ultime ore la lista pretendenti per lui si è allargata: il Crotone appena retrocesso ha chiesto al club azzurro info su una eventuale trattativa. Il Napoli – nonostante non rientri nelle gerarchie di Spalletti per questa stagione – non lo venderà quest’anno e potrebbe accettare uno spostamento in prestito in Serie B anche il prossimo anno.

