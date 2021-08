Domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà la prima in casa per il Napoli contro il neo promosso Venezia. In vista della gara contro i lagunari, è iniziata anche la prevendita dei biglietti e il settore della Curva B è quasi sold-out. Nei prossimi giorni si attenderanno risposte anche dalla Curva A, distinti e le Tribune, ma le premesse per arrivare vicini ai 27 mila sembrano essere buone.

La Redazione