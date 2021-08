COPPA ITALIA, i punteggi finali delle gare odierne

CROTONE-BRESCIA 6-4 d.c.r. (2-2), (1-0)

CROTONE: Festa; Visentin, Mondonico (43’st Mogos), Nedelcearu (8’pts Bruzzaniti); Giannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Borello (11’sts Maesano), Benali; Mulattieri (33’st Juwara). A disp: Saro (GK), Pasqua (GK), Spezzano, Tutyskinas, Zak. All. Modesto

BRESCIA: Perilli (4’st Joronen); Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli (33’st Spalek), Van de Looi (1’sts Andreoli), Jagiello (41’st Ndoj); Tramoni; Bajic, Aye (33’st Moreo). A disp: Prandini (GK), Chancellor, Spalek, Semprini, Capoferri, Papetti. All. F. Inzaghi

Arbitro: Massimi di Termoli

Reti: 26’pt Vulic (C), 1’st Van De Looi (B), 22’st Bajic (B), 31’st Mulattieri (C)

Ammoniti: Bisoli (B), Borello (C), Van De Looi (B), Cistana (B), Juwara (C), Visentin (C)

Espulso: 15’sts Pajac (B)

Sequenza rigori: Bajic (B) gol, Molina (C) gol, Moreo (B) fuori, Benali (C) gol, Ndoj (B) parato, Mogos (C) gol, Spalek (B) gol, Vulic (C) gol

BOLOGNA-TERNANA 4-5 (1-3)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Annan (52′ Barrow), Bonifazi, Soumaoro, Mbaye (52′ Medel); Schouten, Dominguez (’78 Svanberg); Orsolini (85′ Skov Olsen), Soriano, Vignato; Arnautovic (85′ Van Hoijdonk). A disposizione: Bardi, Amey, Khailoti, Kingsley, Baldursson, Cangiano. Allenatore: Mihajlovic

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (78′ Defendi), Sorensen, Boben, Salzano; Proietti (62′ Palumbo), Agazzi; Peralta (62′ Celli), Falletti (74′ Paghera), Furlan; Donnarumma (74′ Pettinari). A disposizione: Casadei, Vitali, Russo, S.Diakite, Defendi, Mazzocchi, Capanni, Capone. Allenatore: Lucarelli

RETI: 6′ Agazzi (T), 21′ Donnarumma (T), 38′ Dominguez (B), 39′ e 54′ Peralta (T), 50′ Falletti (T), 56′ Arnautovic (B), 59′ Soriano (B), 76′ Orsolini (B)

AMMONIZIONI: Sorensen (T), Mbaye (B), Salzano (T), Celli (T), Iannarilli (T)

SALERNITANA-REGGINA 2-0 (1-0)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan (19′ st Aya); Kechrida, Obi (12′ st Capezzi), L. Coulibaly (11′ st Di Tacchio), M. Coulibaly, Ruggeri; Djuric (36′ st Kristoffersen), Bonazzoli (36′ st Kastanos). In panchina: Fiorillo, Jaroszynski, Iannone, Zortea. Allenatore: Castori

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic (22′ st Adjapong) , Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi (13′ st Bellomo), Hetemaj, Crisetig (33′ st Bianchi), Ricci (13′ st Menez); Rivas, Montalto (23′ st Denis). In panchina: Turati, Gavioli, Loiacono, Regini, Franco, Situm, Liotti. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Fourneau di Roma (assistenti: Carbone e Lanotte – IV: Rutella – Var: Di Bello. Avar: Marchetti)

RETI: 47′ pt, 10′ st Bonazzoli (S)

NOTE. Spettatori 2476 di cui 23 ospiti. Ammoniti: Capezzi (S). Angoli: 3-1. Recupero: 2′ pt

SAMPDORIA-ALESSANDRIA 3-2 (1-2)

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Murillo (83′ Depaoli), Augello; Thorsby, Ekdal (62′ Askildsen); Candreva, Gabbiadini (83′ Caprari), Jankto (53′ Damsgaard); Quagliarella (62′ Torregrossa). A disposizione: Ravaglia, Falcone, Verre, Colley, Ferrrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Chiarello (61′ Giorno), Parodi, Beghetto; Arrighini (81′ Kolaj), Benedetti, Ba, Mustacchio (81′ Pierozzi); Corazza, Casarini (61′ Orlando), Mora. A disposizione: Crisanto, Russo, Blondett, Eusepi, Speranza, Di Gennaro, Ghiozzi. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Colombo di Como. Assistenti: Di Iorio e Affatato di VCO. Quartoufficiale: Giordano di Novara. VAR: Marinelli di Tivoli. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

MARCATORI: 8′ Chiarello, 28′ Quagliarella, 44′ rig. Corazza, 47′ Gabbiadini, 52′ Thorsby.

AMMONITI: Ba, Casarini, Murillo, Chabot. ESPULSO: Benedetti.