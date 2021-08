Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Spalletti ha dato spazio a tutti, ora dovrà scegliere

Approfondimento sul Napoli sulla preparazione precampionato ed uno sguardo alla prima di Serie A contro il Venezia il 22 agosto alle 20.45 al “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta.

Spalletti ha guardato attentamente tutti

Mister Spalletti nei due ritiri precampionato ha dato spazio ed attenzione a tutti; per far capire che prima di dover acquistare qualcuno, lo si può cercare attraverso quelli già tesserati. E’ il caso di Palmiero, Ounas, Zanoli, Gaetano e Malcuit sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dal mister e dal suo staff.

Sul terzino sinistro oltre alla soluzione Zanoli, c’è anche la soluzione Di Lorenzo a sinistra con Malcuit che può restare a destra. Anche Palmiero è stato attenzionato bene, infatti al suo ingresso in campo ha ricevuto una “strigliata” da parte del capitano Insigne, per fargli capire che quella era la partita in cui doveva dimostrare il suo valore; magari in attesa che Demme possa riprendersi dall’infortunio può essere una valida alternativa a Lobotka.

La situazione di Gaetano sembra un po’ più difficile, in quanto con il cambio modulo al 433, avrebbe poco spazio, e nel 4231 ci sarebbe da scavalcare Zielinski. Per quanto riguarda Ounas dopo la partita sembrerebbe che Spalletti ed i suoi possano pensare a farlo restare almeno fino a dicembre. Soluzione che permetterebbe di non forzare il rientro di Lozano; potrebbe essere sfruttato sulla fascia sinistra per dare riposo ad Insigne in vista anche delle 3 competizioni a cui il Napoli parteciperà.

Conclusioni dell’approfondimento

La prima di campionato in Serie A si avvicina sempre di più. Domenica 22 agosto alle 20.45 vedremo il “nuovo” Napoli di mister Spalletti che ha preso forma ed idee nei due ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro. Sicuramente non sarà una partita facile contro una neopromossa che vorrà fare risultato fin dalle prime giornate per evitare di essere etichettata come la squadra già retrocessa. Il Napoli dalla sua parte avrà la presenza del tredicesimo uomo in campo: il pubblico. Che manca da quasi due anni ormai per via del Covid. Potrà sfruttare la continuità dello scorso anno in quanto non avendo fatto acquisti e cessioni importanti ha già le intese tra i calciatori molto alte. Ancora una settimana per conoscere il Napoli della stagione 2021/2022.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®