Adam Ounas ha scelto la costiera sorrentina per Ferragosto

In attesa di conoscere il proprio destino, il fantasista azzurro Adam Ounas ha trascorso il ferragosto in costiera. Tante attenzioni per lui al ristorante di Marina Piccola «La vela bianca», al porto di Sorrento. Premurosa l’ospitalità curata personalmente dal patron Saverio Gargiulo, che ha destinato al tavolo di Ounas il maitre Michele Trombetta che ha raccolto le scelte gastronomiche del calciatore algerino, preparate dallo chef Renato Amodio.Una divagazione serena per il calciatore del Napoli, che ha raggiunto Sorrento al termine del ritiro a Castel di Sangro e dell’amichevole con il Pescara, peraltro autore di una rete, la terza, strepitosa, che ha alimentato il successo (4-0) del Napoli sugli abruzzesi. In un altro tavolo, ospite della «Vela bianca» Angelo Crescenzo, reduce dai Giochi Olimpici di Tokyo. Il karateka di Sarno eliminato, tuttavia, dopo il primo combattimento sul tatami del Nippon Budokan, dopo un colpo ricevuto nelle fasi finali del match d’esordio. Fonte: mattino.it