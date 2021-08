Il Napoli ha ceduto in questi giorni in prestito all’Empoli Sebastiano Luperto e si guarda intorno per il suo sostituto. Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà l’ultima idea è quella di Juan Jesus della Roma. Il giocatore brasiliano non rientra più nei piani di Mourinho e potrebbe essere una soluzione degli ultimi giorni per completare il reparto azzurro e soprattutto low-cost.

La Redazione