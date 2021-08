Ounas, il ritiro gli è servito per stupire Spalletti

Adam Ounas potrebbe restare, anche se le sirene per lui sono tante, è di qualche giorno fa un accordo poi saltato col Montreal per il no del giocatore. Ma Ounas ha usato i due ritiri per farsi apprezzare da mister Spalletti. “Il ritiro è servito ad Adam Ounas per confermare il finale di stagione di Crotone e stupire Spalletti, che ha cominciato a credere in questo francesino sfruttato in passato part-time anche per una indolenza che potrebbe sparire, nel caso in cui il campo, per lui, diventi meno lontano dalla panchina dove spesso si è dovuto accomodare. La Napoli di Ounas è stato troppo piccola, racchiusa in trentanove presenze, cinque gol e vari rimpianti per una verticalità ed un’esuberanza tecnica mai espressa completamente: Giuntoli, che lo acquistò per dieci milioni di euro nell’estate del 2017 dal Nizza, non ha mai voluto cederlo definitivamente e al Torino, che lo vorrebbe in prestito, ha già detto di no. Unica possibilità: 20 milioni per acquistarlo definitivamente. Altrimenti: rinnovo del contratto (scadenza 2022) e fiducia da conquistare anche in virtù della «simpatia» che gli è stata espressa da Spalletti”.

Fonte Il Corriere dello Sport