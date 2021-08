Lozano diventerebbe il padrone della fascia sinistra, se Insigne dovesse partire

E’ ancora tutto in stand by per Lorenzo Insigne, dopo le voci di ieri di un’offerta dell’Inter per il capitano del Napoli, ma bisognerà pur pensare al dopo, in caso di sua partenza. “Era già (quasi) tutto previsto: perché due anni fa, prima che il mondo venisse investito dalla pandemia e mentre in banca c’erano soldi a disposizione ed altri ne sarebbero arrivati dalla Champions League, il Napoli fece una mossa, a scopro preventivo, ed andò ad acquistare Hirving Lozano per quaranta milioni di euro (e altri otto di commissioni). Nell’orizzonte cupo, in quelle parabole imprevedibili o persino in un «tiraggir», esisteva visibilmente il rischio che Lorenzo Insigne potesse andar via. Hirving Lozano diventerebbe a questo punto il padrone della fascia sinistra, la zona d’erba che gli verrebbe riservata per attaccare con la sua velocità supersonica e poi chiudere con il destro, come insegna il dettato del «piede invertito».

Fonte Il Corriere dello Sport