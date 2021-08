Il Napoli che verrà nel dopo Insigne ha grande varietà di esterni

Nulla è ancora deciso per Lorenzo Insigne, ma anche per questo, ci si dovrà organizzare e pensare ad una sua ipotetica partenza. . “Il Napoli che verrà, nel caso Insigne dovesse partire in questi diciotto giorni che separano dal suono delle sirene del mercato, ha una varietà di esterni (non più un’abbondanza, ovvio) che consente egualmente di largheggiare, sia con il tridente che con il 4-2-3-1, perché a destra potrebbero starsene Politano e Ounas, a sinistra – volendo – alternativo a Lozano sarebbe Mertens; e alle spalle delle prime punte (Osimhen e Petagna), ci andrebbero comunque Zielinski o chiunque tra Ounas, Mertens, Lozano e Politano”.

Fonte Il Corriere dello Sport