Boga è il primo nome sulla lista del ds Giuntoli

Il Napoli deve cominciare a pensare al futuro, anche in visione di una possibile partenza del capitano, Lorenzo Insigne. E il primo nome sul taccuino di Giuntoli è proprio quello di Jeremie Boga, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Se poi fosse possibile investire, su cifre ragionevoli e su elementi di prospettiva, il primo nome della lista di Cristiano Giuntoli resta quello di Jeremie Boga, per il quale il Napoli si è già spinto in trattativa in passato: il Sassuolo reclama un riconoscimento ritenuto elevato ma le strade del mercato restano infinite e consentono anche di trovare soluzioni gradevoli e gradite”.