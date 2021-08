AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE – Impresa a Vinovo del Pomigliano

Sarà anche calcio estivo, ma vincere contro la Juventus a Vinovo da adrenalina e morale per la prossima stagione. Il Pomigliano vince in rimonta contro le bianconere di Montemurro. Le padroni di casa sbloccano con Girelli. Il pari delle “pantere” è del difensore Cox. Nella ripresa il portiere delle campane Cetinja para il rigore a Girelli. Il Pomigliano poi realizza le reti del successo con Moraca e con un tiro dalla distanza di Banusic. In campionato di nuovo per le granata la sfida alla Juventus a Vinovo, dove si spera in un altro bis graffiante.

𝗝𝗨𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗦 Aprile (dal 71’ Soggiu), Gama (dal 46’ Hyyrynen), Boattin (dal 46’ Caiazzo), Lenzini, Cernoia dal 77’ Nielden, dal 82’ Giai), Rosucci (dal 46’ Skovsen Lundorf), Staskova, Girelli (dal 81’, Bonansea (dal 46’ Caruso), Zamanian Bakhtiari, Bonfantini. 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 Salvai, Pfattner, Beccari. 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 Joseph Adrian Montemurro.

𝗣𝗢𝗠𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢: Russo (dal 46’ Cetinja), Apicella (dal 71’ Lombardi), Fusini, Schioppo, Ippolito (dal 82’ Varriale), Vaitukaityte (dal 92’ Miroballo), Tudisco, Cox, Banusic, Ferrario (dal 82’ Puglisi), Ferrandi (dal 46’ Moraca). 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 Fierro, Capparelli, Panzeri, Aversa, Salvatori Rinaldi. 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 Manuela Tesse.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗔 Luigi Catanoso

𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜 Mattia Massimino e Ayoub El Filali

𝗥𝗘𝗧𝗜 9’ Girelli (J), 43’ Cox (P), 53’ Moraca (P), 83’ Banusic (P)

𝗡𝗢𝗧𝗘 Una leggera pioggia ha caratterizzato il primo tempo. La Juventus ha sbagliato un calcio di rigore al 10 del st con Girelli. Recupero 2’ pt, 4’ st.

La Redazione