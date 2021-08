Vigliotti: “Insigne non lo vedo adatto al modulo di Inzaghi. Sono preoccupato per Koulibaly…”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli: “Lorenzo Insigne è un calciatore cedibile così come lo sono tutti gli altri, ma faccio un ragionamento. Come potrebbe giocare nell’Inter di Inzaghi? Non lo vedo proprio. Nel 3-5-2 del mister il Magnifico avrebbe delle difficoltà. Sono invece convinto che possa essere perfetto per squadre come Milan e Lazio. Sarebbe perfetto per Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Se devo fare una scommessa sul futuro di Insigne mi concederei una doppia opzione. Punterei un euro sulla sua permanenza in Campania oppure sull’approdo in squadre come Lazio o Milan. Il Napoli non può pretendere di chiedere quaranta milioni di euro per un calciatore in scadenza seppur forte come Lorenzo. E attenzione a Kalidou Koulibaly. Sono preoccupato. Il Psg potrebbe puntare sul senegalese per sostituire l’infortunato Ramos, ma occhio anche al Real Madrid”, ha concluso Vigliotti.