Sul proprio sito ufficiale la SSCNapoli ha ufficializzato l’ultimo test amichevole nel ritiro di Castel di Sangro contro il Pescara. La gara in programma sabato 14 Agosto alle 17:30 allo stadio Teofilo Patini, sarà visibile in chiaro su Sky Sport e Canale 8, come avvenuto per Napoli-Ascoli domenica scorsa.

📌 Sabato 14 agosto, ore 17:30, #NapoliPescara.

Il match sarà visibile su Sky Sport e Canale 8.#Abruzzo21 ⛰ 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/yiHMLt6udz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 12, 2021