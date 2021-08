Ancora nomi che si rincorrono per il centrocampo del Napoli, ultimo quello di Xherdan Shaqiri, in forza al Liverpool, che potrebbe essere un occasione di mercato, dato che lui vuole cambiare aria ed il suo club vuole venderlo. Ma non c’è solo il Napoli, sul giocatore sono forti anche Lazio, Lione e alcuni club di Bundesliga. Il problema è la richiesta dei Reds, come scrive il Liverpool Echo, ben 14 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore svizzero.

Il Mattino