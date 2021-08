Secondo quanto riportato da tuttosport, Fabian Ruiz avrebbe chisto a De Laurentiis per rinnovare circa 4,5 milioni di euro annui. Il patron azzurro ha respinto l’offerta e cercherà nella prossima sessione estiva di calciomercato di piazzare lo spagnolo per una cifra non inferiore a 50 milioni, dato il suo contratto in scadenza nel 2023!