Pazza idea PSG: anche Ronaldo con Messi e Neymar per il “trio galattico”

Dopo Lionel Messi, stando a quanto riportato dal AS, il PSG, starebbe pensando a Cristiano Ronaldo dalla Juve. “Il Psg avrebbe deciso: Mbappé non sarà ceduto nel corso di questa sessione di calciomercato ed andrà via a parametro zero il 30 giugno 2022. A quel punto, il suo posto in rosa sarebbe preso da Cristiano Ronaldo, il cui contratto con la Juventus scadrà la medesima data. Messi-Neymar e CR7 formerebbero un tridente “galattico” e ricalcherebbero il podio dell’edizione del 2015 del Pallone d’Oro, vinta dall’argentino. Sempre secondo As, Jorge Mendes, il potente procuratore del portoghese della Juventus, sarebbe già al corrente di tutto: arriverebbe a 37 anni e firmerebbe un contratto biennale”.

CdS