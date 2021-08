M. De Giovanni, scrittore: “Se vuoi arrivare in Champions non puoi indebolirti”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Rinunciare a Insigne dal punto di vista tecnico è una follia, poi ci sono i discorsi economici da valutare ma la verità è che nel calcio moderno le sorprese sono molto rare. L’Inter si è indebolita ma resta una squadra fortissima, la Juventus ha preso un allenatore che è una garanzia. Mourinho e Sarri non vogliono fare le comparse, e l’Atalanta è una garanzia ad alti livelli. Se vuoi arrivare in Champions non puoi indebolirti. Se vendi Contini, Tutino e Luperto non compri giocatori di livello. Mi ricorda un po’ la storia del paltò di Napoleone di Totò”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli