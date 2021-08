Ivan Zazzaroni: “Ecco ‘Il tiraggir  di Marotta’ “

“C ome per incanto, nella notte di San Lorenzo i sogni si collegano alle stelle: secondo alcune credenze, le stelle cadenti sono lacrime che scendono dal cielo. Sogni, stelle e lacrime li ritroviamo protagonisti anche della notte di Fan Lorenzo (se lo fanno). Indispensabile un breve giro d’orizzonte in chiave interista: Zapata s’è complicato dopo che Abraham ha allontanato l’Atalanta, Correa costa un botto, il campionato comincia tra poco più di una settimana, Lautaro è squalificato per la prima, Sanchez non è disponibile e oltretutto non convince Inzaghi, e allora Marotta e Ausilio cosa s’inventano? Un tiraggir: l’idea più attuale e che accontenta il tecnico è proprio Lorenzo Insigne, all’ultimo anno di contratto e in “fredda” con De Laurentiis. Tra le disponibilità dell’Inter e la richiesta del Napoli ballano almeno dieci milioni, ai quali aggiungerei la reazione di cuore dei napoletani e quella di fegato di Spalletti, nel cui destino cinico e baro sembra esserci la gestione dei casi più spinosi (Totti, Icardi, Insigne è ancora in fase embrionale). N ell’estate delle crisi diffuse e di Messi salutato dal Barcellona dopo ventun anni, vi risparmio per decenza le discorsesse su bandiere ammainate e altre amenità: ci torneremo se anche quest’ultima “rottura” si consumerà. Meglio occuparsi dei g iorni d ifficili de i survivor Marotta e Ausilio . L ’ addio – traumatico , ma tutt’altro che sorprendente – di C onte, l’allenatore di garanzia, il dramma di Eriksen, che p riva la squadra di un centrocampista di qualità e esperienza, e le pesantissime rinunce a Hakimi e Lukaku, i simboli dello scudetto, hanno aggiustato in parte i conti relativamente alla gestione , ma smontato l’idea della continuità e ap erto altri fronti per nulla piacevoli. D ei 180 milioni incassati con le ultime due operazioni, una cifra da Premier, Steven Zhang – da Nanchino: l’ufficio nella sede è vuoto da settimane – ne ha messi a disposizione 4 0 per gli “interventi di tamponamento” . Un taglio disarmante che ha spiazzato il management , obbligat o a prendere non una ma due punte e un esterno (Dumfries), inducendolo a puntare in primo luogo sul 35enne Dzeko, arrivato a zero ( g iusto un bonus alla Roma da 1,5 milioni ) e a considerare la soluzione Insigne, trenta” .