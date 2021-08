A La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex bomber e attualmente allenatore:

“Spalletti? È un tecnico di grande esperienza, ha ottimi giocatori. Se entra in sintonia con l’ambiente, è fatta. Ma non credo che il Napoli abbia la rosa per puntare allo scudetto. L’obiettivo, secondo me, è la qualificazione in Champions”.