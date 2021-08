Delineato il pacchetto portieri, Idasiak rimane come terzo!

Meret primo portiere, Ospina secondo, Contini passerà al Crotone con il giovane Idasiak come terzo. Una stagione importantissima per Meret che ha vinto gli Europei con l’Italia di Mancini ed è destinato a diventare il secondo portiere della Nazionale alle spalle di Donnarumma e in tal senso sarà importante che potrà giocare con maggiore continuità nel Napoli. Cosa che in questi campionato avverrà con l’ex numero uno dell’Udinese che sarà il titolare: tanti sorrisi nei primi giorni di ritiro in Abruzzo e le belle parole per Spalletti al termine dell’amichevole di domenica scorsa contro l’Ascoli. Basta alternanza continua con Ospina, come si è verificato soprattutto nell’ultima stagione con Gattuso: Meret sa che partirà da titolare, anche se ci sarà spazio per il portiere colombiano visti i tanti impegni tra campionato, Europa League e coppa Italia. A inizio mercato ci fu un sondaggio per lui dell’Atalanta che poi puntò su Musso, poi più niente: per il portiere colombiano, protagonista con la sua nazionale anche nell’ultima coppa America, non è arrivata nessun’offerta e non si è aperta nessuna trattativa. Resta, quindi, fino alla scadenza del contratto tra un anno a giugno 2022 e la sua esperienza tornerà utile in una stagione lunga che attende il Napoli che ha come obiettivo primario quello di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Da terzo, quindi, toccherà a Idasiak, giovane portiere della Primavera, questo è l’orientamento attuale, a meno di novità degli ultimi giorni di mercato. Idasiak ha giocato i minuti finali dell’amichevole vinta dal Napoli contro il Wisla Cracovia.