Contini-Crotone si sblocca, l’ucraino andrà in prestito!

Meret primo portiere, Ospina secondo, Contini passerà al Crotone con il giovane Idasiak che ha molte chances di restare da terzo. Delineato il capitolo portieri, dopo l’incontro di ieri tra Vincenzo Pisacane, l’agente di Contini, e il ds azzurro Giuntoli nell’albergo degli azzurri a Rivisondoli: il portiere passa al Crotone in prestito, situazione che si è sbloccata, quindi, dopo essere stata congelata la scorsa settimana dal club azzurro in attesa proprio di possibili sviluppi su Ospina e di prendere una decisione sul terzo portiere. In definizione, quindi, la cessione di Contini in prestito al Crotone, da mettere a posto gli ultimissimi dettagli, operazione che si sblocca quindi con il portiere che ha fatto bene nelle amichevoli precampionato, in particolar modo contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena e avrà modo di giocare con continuità.