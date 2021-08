CdS – Insigne diventa il grande obiettivo di Zhang. L’offerta dell’Inter

Lorenzo Insigne ed il Napoli sono fermi nella trattativa per il rinnovo, ed è proprio qui che sembra esserci un varco per l’inserimento dell’Inter, che vorrebbe il capitano azzurro, dopo la partenza di Lukaku, ma il club milanese offre 15 milioni più Sanchez, il Napoli non ci sta. “La trattativa per il rinnovo è bloccata: l’attaccante può s vincolarsi nel 2022 e diventa il grande obiettivo di Zhang dopo l’addio di Lukaku I nerazzurri offrono 15 milioni più Sanchez Ma il Napoli ne chiede 30 e non accetta contropartite. Sul tavolo un ingaggio da 6 milioni netti all’anno e la possibilità di gestire i diritti d’immagine Marotta in pressing: se l’assalto dovesse fallire, proverebbe a prendere Lorenzo gratis a gennaio

Definita anche la proposta per averlo da svincolato: 7 milioni alla firma

Ma il club di Suning ora ha una priorità: trovare un accordo con De Laurentiis”.

CdS