CdS Campania – “SHOCK INSIGNE”. Ci prova la milanese

Così in prima pagina sul Cds edizione della Campania

Il Napoli ha stabilito un prezzo, ieri: per cedere il suo capitano, che tra dieci mesi va in scadenza ma che tra quattro mesi, volendo, può già discutere con chiunque voglia, non scenderebbe sotto i trenta milioni di euro, cifra che ha fatto sbandare pericolosamente l’Inter, disposta a versare la metà. Sanchez, che ha un contratto da sette milioni netti è fuori dalla portata del bilancio di Adl, dunque è una soluzione da rimuovere da questa chiacchierata che non è ancora decollata: ma le intenzioni, si sa, rappresentano indizi, e in questo caso ne basta anche uno solo affinché si possa sospettare di essere in presenza di prove. Font: CdS