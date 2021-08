Canovi, operatore di mercato: “Napoli? Devono prima vendere”

L’operatore di mercato, Paolo Canovi, è intervenuto su Tuttomercatoweb, ecco le sue parole: “L’anno in cui l’Inter ha venduto Ibrahimovic al Barça ha preso Eto’o, Milito e Thiago Motta e ha vinto il Triplete. La proprietà non ha scelto certo l’Inter perché tifa Inter, il calcio è business. Dzeko è un giocatore importante, ma ha trentacinque anni. Ha avuto qualche problema fisico. Non puoi pensare di sostituire Lukaku con Dzeko. Mi aspetto che arrivi un attaccante giovane. Per fortuna l’Inter ha due operatori di mercato che sanno il fatto loro. È e sarà il mercato più povero degli ultimi cinquant’anni. Ha fatto un colpo la Fiorentina, la Roma non ha fatto niente di importante. Napoli? Dopo il discorso di De Laurentiis non mi aspetto niente di eclatante. Tutti devono prima vendere. Ma nessuno compra. Qualche mio collega non riesce a vedere al di sopra del suo naso. Se riapriranno gli stadi il mercato del prossimo anno, forse, andrà meglio”.