Calciomercato – Offerta del PSG di 35 milioni, rifiutata!

Kalidou Koulibaly resta al Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe rifiutato una proposta proveniente dal PSG messa sul tavolo dall’agente Fali Ramadani: “Il Psg, che non si fida delle condizioni fisiche di Sergio Ramos, ha inoltrato a Fali Ramadani, agente di Kalidou, una proposta d’acquisto 35 milioni. Proposta che il Napoli avrebbe già fatto sapere di non accettare. Koulibaly avrebbe piacere di trasferirsi in una squadra dove potrebbe lottare per i titoli più ambiziosi, però si trova bene a Napoli, anche in virtù dell’ingaggio da 6 milioni netti a stagione.

Fonte: tuttosport.com