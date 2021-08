Andrea Sottil, Allenatore: “Spalletti? Geniale…

A Canale 8, Andrea Sottil, Allenatore dell’Ascoli Calcio:

“Spalletti? L’ho avuto come allenatore, è un tecnico geniale, dalle grandissime idee, sempre alla ricerca di concetti innovativi, che producono grande curiosità da parte della squadra. Ha leadership, carisma, è un allenatore molto importante nel panorama italiano e, conoscendolo, il fatto che abbia scelto di riposarsi due anni lo fa essere sicuramente molto carico per un’avventura stimolante come quella partenopea. Domani avrò qualche assente, qualcuno è in ritardo di condizione per via di infortuni o per il mercato; come ho detto, non arriviamo al massimo a questa sfida, ma l’obiettivo è giocare bene questa amichevole ed essere pronti a inizio campionato sia come condizione che come completamento”.