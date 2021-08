Anche a Castel Di Sangro gelo fra Insigne e De Laurentiis, e l’Inter ne approfitta

La speranza era che ritornato dalle vacanze, tra Lorenzo Insigne e De Laurentiis si potesse trovare un accordo per il rinnovo del capitano. Ma anche a Castel Di Sangro fra i due c’è stato il gelo. “Ma Insigne e il Napoli non sono mai stati (seriamente) così lontani, separati in casa a dieci mesi da un congedo che ognuno vorrebbe evitare ma che rischia di diventare inevitabile. Quando l’Inter ha cominciato a realizzare che l’ipotesi non fosse poi tanto surreale, e cioè ieri mattina, Aurelio De Laurentiis stava lasciando il ritiro di Castel di Sangro: nei sette giorni in cui lo scugnizzo e il presidente si sono incrociati, non è mai scoccata una scintilla che potesse accendere, in qualche modo, una minima chiacchierata. E nel nulla, o dal nulla, dalla Pinetina s’è alzata una voce che è arrivata anche negli spogliatoi del Napoli: si può fare, ma vai a capire se e quando si farà”.

CdS