Sabato alle ore 17,30 si giocherà la gara amichevole tra il Napoli e il Pescara allo stadio “T. Patini”. La sfida in Abruzzo verrà trasmessa in esclusiva da Canale 8 con interviste in esclusiva. Nel precedente match visto in chiaro gli azzurri vinsero per 2-1 contro l’Ascoli con le reti di Insigne su rigore, pari di Bedaoui e gol decisivo di Elmas. Il canale del digitale terreste è il 14.

La Redazione