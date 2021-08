Adam Ounas è indubbiamente uno dei partenti del Napoli, e stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, era stato raggiunto l’accordo con il Montreal in Mls. De Laurentiis aveva chiuso l’accordo col club per 13 milioni di euro, ma il no di Ounas ha fatto saltare tutto, e compromesso così un incasso importante per il Napoli.