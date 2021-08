Il Venezia, domani avrebbe dovuto disputare una amichevole con lo Jesolo, però è stato riscontrato un caso di positività al covid-19, per un calciatore del Venezia. Appresa la notizia, l’amichevole è stato immediatamente annullata, per evitare di creare un focolaio. Il calciatore è stato messo in quarantena e non dovrebbero esserci altri contagiati.