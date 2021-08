Supercoppa Europea: Jorginho per entrare nelle leggende del calcio

Sono le due squadre che hanno ribaltato i pronostici nelle ultime finali di Champions ed Europa League: stasera, alle ore 21, si troveranno di fronte al National Football Stadium di Belfast. In palio, un altro trofeo continentale: la Supercoppa Europea.

Chelsea e Villarreal sono le due sorprese della passata stagione. Più la seconda della prima, ma di certo i Blues non partivano tra i favoriti ai blocchi di partenza della Champions League 2020/2021. E invece, con l’arrivo di Tuchel in panchina, è iniziata una cavalcata che ha portato il Chelsea ad alzare la seconda coppa dalle grandi orecchie della sua storia.

Jorginho per la leggenda

L’uomo simbolo di questa favola è sicuramente Jorginho, che si può confermare, insieme a Emerson Palmieri, re d’Europa. Il regista del Chelsea e della Nazionale italiana può infatti compiere un’impresa personale vincendo, nello stesso anno, Champions League, Europeo e Supercoppa Europea.

Se Jorginho sarà titolare, però, è ancora da scoprire, perché Tuchel dovrà fare i conti con la forma precaria di molti giocatori impegnati durante l’estate con le proprie Nazionali: “Jorginho, Mount e Thiago Silva possono iniziare la partita – ha affermato l’allenatore del Chelsea –, ma la domanda è se la possono finire, e direi che la risposta è no. Hanno appena 8 giorni di allenamento nelle gambe e, siamo onesti, una finale europea dopo 8 giorni di lavoro è chiedere tanto”.

Il Villarreal vuole scrivere la storia

Dall’altra parte c’è il Villarreal, che vuole stupire ancora e invertire di nuovo un pronostico che lo vede sfavorito. A maggio ha trionfato in Europa League, terra di conquista di Unay Emery, battendo nell’infinita lotteria dei rigori il Manchester United.

L’allenatore spagnolo non ha però mai vinto la Supercoppa Europea, perdendo entrambe le finali disputate. Questa volta, Emery può contare sui numeri e su un po’ di scaramanzia, visto il suo score contro le inglesi nella scorsa Europa League: oltre alla vittoria in finale contro i Red Devils, il Villareal ha eliminato anche l’Arsenal in semifinale.

«Abbiamo qualche assente – ha detto Emery in conferenza stampa alla vigilia – e qualcuno, come Iborra, che nel precampionato non ha fatto un minuto. Ieri Foyth ha avuto un piccolo infortunio. Sfidiamo un’avversaria che ha la possibilità di ingaggiare giocatori come Lukaku ma abbiamo il nostro orgoglio, siamo preparati per la sfida di domani. La finale di Europa League dimostra cosa possiamo fare in questa partita».

Il Sottomarino giallo ha cambiato poco rispetto alla passata stagione: ha mantenuto tutti i giocatori fondamentali, riscattando Foyth dal Tottenham, e ha aggiunto alcuni tasselli – come Dia e Mandi – per puntellare la rosa e renderla competitiva su più fronti. La partita contro il Chelsea sarà anche un’occasione per misurare le ambizioni del Villareal, che sarà in prima fascia per la Champions League 2021/2022.

Numeri e statistiche della Supercoppa Europea

Nonostante la differenza di livello tra Champions ed Europa League, la Supercoppa Europea è spesso equilibrata. Lo dice la storia: su 45 edizioni, la squadra vincitrice in Champions League ha trionfato in 25 occasioni, lasciando per ben 20 volte il trofeo all’avversaria (oggi la vincitrice dell’Europa League, un tempo della Coppa delle Coppe).

E proprio Spagna e Inghilterra guidano la classifica delle vittorie per federazione, con 5 club diversi ad aver conquistato la Supercoppa Europea. La vittoria del Villarreal permetterebbe dunque alla Spagna di superare l’Inghilterra, toccando quota 6; un successo del Chelsea, invece, non cambierebbe il quadro, in quanto i Blues hanno già trionfato nel 1998 contro il Real Madrid.

