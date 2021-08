Summit di mercato ieri sera in casa Napoli. Due sicuri in partenza

Ieri sera c’è stato un summit in casa Napoli per capire come muoversi in questa sessione di mercato, sia in entrata che in uscita. Due sono i partenti sicuri, Tutino che andrà a titolo definitivo al Parma, e Luperto che vestirà in prestito la maglia dell’Empoli, entrambi ieri non si sono allenati col gruppo. Da definire poi le cessioni di Machach ed Ounas. “In entrata si lavora sul terzino sinistro con Emerson Palmieri del Chelsea e su Reinildo Mandava del Lille come alternativa”.

Il Mattino