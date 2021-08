E’ un Pomigliano femminile sempre più internazionale, per competere ai massimi livelli in serie A. Oggi il club campano ha ufficializzato l’acquisto della camerunense Augustine Ejangue. In nazionale 60 presenze con due partecipanti ai Mondiali, una alle Olimpiadi e ben 7 in Coppa d’Africa. Ecco le sue prime parole: “𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘴𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘴𝘦, 𝘦𝘤𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦̀ 𝘩𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘰 𝘗𝘰𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰”.

La Redazione