Nella chiacchierata di Rivinsondoli si è parlato anche del sostituto di Luperto

Ieri sera, come anticipato da De Laurentiis nel convegno della Bcc al Palazzetto dello Sport, c’è stato il summit a Rivisondoli, presso l’Aqua Montis. Ovviamente il tema è stato il mercato, dove tra entrate e uscite, si cercherà di tenere i big della rosa, come auspica mister Spalletti. Ormai vicini alle cessioni Tutino e Luperto. Per l’attaccante classe ’96 c’è il Parma 5,5 milioni + 2,5 milioni di bonus. Per il difensore centrale invece sarà prestito secco all’Empoli. Per il nome del suo sostituto si tratterebbe di un ritorno, ovvero Maksimovic, ancora svincolato e sarebbe ben lieto di ritornare in maglia azzurra.

La Redazione