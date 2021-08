Napoli, Mertens e Lozano proseguono il lavoro in palestra

La seduta pomeridiana allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro, ha visto una prima fase di torelli. Poi la squadra ha svolto esercizi di rapidità. Successivamente, esercizi di psicocinetica con possesso palla a 3 colori. Infine, partita a tema su campo ridotto. Petagna, Zedadka, Machach e Palmiero hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Per Contini, lavoro personalizzato in campo. Per Mertens e Lozano, lavoro personalizzato in palestra in mattinata.

Fonte: sscnapoli.it