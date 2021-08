Napoli-Insigne, al momento la fumata è grigia

Quest’oggi c’è stato un lungo vertice tra il Napoli con Edo De Laurentiis e il d.s. Giuntoli con l’agente Fifa Vincenzo Pisacane. Procuratore tra gli altri di Lorenzo Insigne. Incontro fiume, dove si è parlato di Contini, destinazione Crotone, ma anche del capitano. La fumata al momento è grigia, il tutto è ancora in sospeso. Ora ogni soluzione non va esclusa, anche una cessione, non a 25 milioni, ma in Spagna e Italia, possono interessarsi. Al momento Insigne si allena e sorride, però oggi l’umore non è dei migliori. Per AdL non è una priorità.

La Redazione