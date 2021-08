Messi: “Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni”

Leo Messi, neo acquisto del Psg,è intervenuto in occasione della sua conferenza stampa di presentazione, ecco le sue parole: “Buongiorno a tutti, voglio ringraziare il presidente per le sue parole e dire che sono molto felice. Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire perché dopo molti anni ho dovuto cambiare ma il fatto di arrivare qui mi ha dato tanta felicità e voglia di iniziare. Sono davvero felice di essere qui, mi sto godendo tutto con la mia famiglia e non vedo l’ora di allenarmi e conoscere i miei nuovi compagni per iniziare questa nuova tappa della mia carriera. Ringrazio Leonardo e il club per l’accoglienza fantastica. Accoglienza dei tifosi? Sono sicuro che insieme saremo felici e lotteremo insieme per raggiungere gli obiettivi di questo club. Qual è il mio sentimento pensando che giocherò con Neymar e Mbappé? Sarà bellissimo, ci sono stati molti acquisti nuovi e già ce n’erano di fortissimi. Giocherò con i migliori e questo è sempre bellissimo. Se prevale la tristezza per l’addio al Barcellona o la gioia per l’inizio di questa nuova avventura? Difficile gestire l’addio al club in cui ha passato una vita, bellissimo vivere questa nuova avventura”.