Mertens e Lozano, situazione recuperi. Il messicano in campo per la sfida alla Juve

Lozano e Mertens ieri si sono uniti al gruppo a Castel Di Sangro, dove gli azzurri si stanno preparando per la nuova stagione calcistica che inizierà a breve. I due stanno recuperando, e stando a quanto scrive oggi Tuttosport, mentre per Lozano è probabile la sua presenza in campo per il 12 settembre nella sfida contro la Juve, per Mertens la situazione dovrà essere monitorata settimana dopo settimana. Intanto ieri sono scesi in campo solo per una corsetta e dei tocchi al pallone.